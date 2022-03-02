منتدى الأعمال الاماراتي الروماني يدعو لخلق شراكات

دعا ممثلو القطاع الخاص الإماراتي والروماني بالعمل سويا على خلق شراكات وتحالفات واستثمارات جديدة على أن يتم استخدام الفرص المستحدثة التي تقدمها الإمارات في إكسبو 2020 دبي.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال الإماراتي الروماني الذي عقد في إكسبو 2020 دبي بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص بالبلدين الصديقين.

وقال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى إن الإمارات اليوم تقدم للمستثمر الروماني فرصا متميزة وواعدة في التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي في مفترق دروب التجارة العالمية.

وأعرب ابن سالم عن ترحيبه بالجانب الروماني في إكسبو 2020 دبي أرض الفرص الواعدة في ظل العلاقات المتميزة.

وأوضح أن الامارات تعد من أكثر دول العالم أمنا للاستثمارات ويوميا تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية وتحقق نموا في صادراتها لتصبح الإمارات من الدول الرائدة في آسيا والشرق الأوسط بمعدل نمو اقتصادي إيجابي في ظل عالم ساده التباطؤ في معدلات النمو نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19.