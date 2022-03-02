"مالية عجمان" تفوز بجائزة "الإمارات تبتكر 2022"

اختتمت دائرة المالية في حكومة عجمان مشاركتها في شهر الابتكار بفوزها بجائزة "الإمارات تبتكر 2022 " ضمن فئة أفضل ابتكار في استخدام الموارد في ''مشروع روبوتات فرسان'' ضمن 460 مبادرة ومشروعًا مشارك في فعاليات الدورة الثانية من الجائزة.

وسلمت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، درع الجائزة إلى سعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية، خلال حفل جائزة الإمارات تبتكر والذي أقيم مؤخرا في متحف المستقبل بدبي.

وجاءت هذه الجائزة لتعكس حرص دائرة المالية في عجمان وجهودها النوعية للارتقاء بإنجازاتها التقنية المبتكرة في مجال الذكاء الصناعي، وحرصها على سلامة بيانات الأداء المالي للحكومة وذلك من خلال أحدث التقنيات الرقمية عبر تطبيق البرامج الروبوتية التي ترتكز على مطابقة النفقات مع نظام موارد، وترحيل قيود عمليات تعديل الموازنة، وإدارة الجدول الزمني لإعداد الخطط والموازنات ومؤشر الأداء المالي "الترمومتر".

وأعرب سعادة مروان أحمد آل علي عن سعادته بتكريم حكومة دولة الإمارات لدائرة المالية بعجمان لفوزها بجائزة ضمن فئة الابتكار في استخدام الموارد، مؤكدًا أن مبادرات الدائرة المتنوعة ومشاريعها المبتكرة تهدف إلى مواكبة التطورات المستمرة في التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي..مشيرا إلى أن مشاريع الدائرة تعكس جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والريادة في العمل المالي، بما يتيح للموظفين التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى، ويضمن سلامة بيانات الأداء المالي لحكومة عجمان.

جدير بالذكر أن "الإمارات تبتكر 2022" تعكس جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي من خلال الاحتفال بالحلول التقنية الجديدة والمبتكرة، والتي تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في هذا المجال.