الأسواق الأوروبية تغلق مرتفعة مع ترقب نتائج الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا



أغقلت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء مع استمرار الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، حيث أنهى مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا الجلسة على مكاسب بنحو 1.1%، وذلك بعد أن انخفض بنسبة 0.9% عند افتتاحية الجلسة، وقادت أسهم النفط والغاز المكاسب مرتفعة بأكثر من 4% على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأدت الحرب بين الدول المجاورة في أوروبا إلى ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الأربعاء، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات، كما شهدت العقود الآجلة للخام الأميركي مكاسب كبيرة أيضًا، حيث ارتفعت نحو 3% إلى 106.63 دولار للبرميل.

على الرغم من قول وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء، إنها ستحرر 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات العالمية، في محاولة لتخفيف قيود العرض الحالية.

وكانت الأسهم الأوروبية قد أغلقت على انخفاض حاد يوم الثلاثاء مع توجه قافلة عسكرية روسية كبيرة نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

كما ضربت غارة جوية روسية برج التلفزيون الرئيسي في كييف بعد ظهر يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. في غضون ذلك، وتواصل القوات الروسية مهاجمة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي قوله اليوم الأربعاء إن موسكو تتوقع وصول مسؤولين أوكرانيين إلى روسيا البيضاء للمشاركة في جولة ثانية من محادثات السلام صباح غد الخميس، حيث من المقرر مناقشة وقف لإطلاق النار.