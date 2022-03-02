كشفت وزارة الإسكان الاجتماعي عن خطوات حجز الشقق والتقدم للحصول على وحدة سكنية، إذ يمكن فعل ذلك من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، والذي خصتته الوزارة للتيسير على المواطنين.

وفي إطار حرص الكثيرين على حجز وحدات سكنية ضمن التي تطرحها وزارة الإسكان سواء إسكان اجتماعي أو متوسط، سنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خطوات حجز شقة سكنية من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

خطوات حجز شقة عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

ومن أجل حجز شقة سكنية خاصة، في الطرح الأخير التابع للإسكان المتوسط، اتبع الخطوات التالية للحجز من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

- قم بالدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي وخدمات التمويل العقاري.

- ستجد على يسار صفحة الموقع خيار إنشاء حساب جديد، قم بالضغط عليه، ثم سجل بياناتك الشخصية الخاصة من الاسم والمهنة، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بك في حال كنت أعزبًا، بالإضافة إلى الرقم القومي لزوجتك في حال كنت متزوجا.

- بعد الانتهاء من تسجيل بياناتك، ستصلك رسالة عبر الهاتف المحمول تحتوي على الرقم السري الخاص بالحساب الجديد، ويجب عليك الاحتفاظ بها لأنك ستكون في حاجة إليها عند سداد قيمة مقدم جدية الحجز.

- اختر نوع المشروع الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية به، ثم حدد المدينة التي ترغب السكن فيها، ويتيح الموقع خدمة حجز وحدات للإيجار أيضا، وستصلك رسالة نصية وبعدها قم بسداد مبلغ جدية الحجز.

- تحميل كراسة الشروط من موقع الصندوق.

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، توجه إلى بنك التعمير والإسكان، من أجل سداد مبلغ جدية الحجز، وإذا لم يتيسر لك ذلك، يمكنك تحويل المبلغ من حسابك إلى حساب وزارة الإسكان على بنك التعمير.