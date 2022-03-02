1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 483 مبايعة بقيمة 1.33 مليار درهم منها 48 مبايعة للأراضي بقيمة 288.55 مليون درهم و435 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 61 مليون درهم في منطقة الوصل تلتها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية ثم مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 58 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 107 مبايعات بقيمة 371 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 294.88 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 36.7 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 258.18 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 54 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 43 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 36.81 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 31 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 3 ملايين درهم.