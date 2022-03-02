تونس تعتزم طلب عروض لإنتاج 1500 ميجاوات من الكهرباء هذا العام

قالت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن في مؤتمر للطاقة يوم الأربعاء إن تونس ستطلب عروضا لإنتاج 1500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية هذا العام.

وأضاف بودن أن الدولة تهدف إلى إنتاج 30 في المئة من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ومضت تقول في معرض تعليقها على المشاريع الجديدة التي وافقت عليها الحكومة يوم الأربعاء لإنتاج كهرباء نظيفة، إن إنتاج 500 ميجاوات من ذلك المصدر المتجدد من الطاقة سيمكن تونس من خفض وارداتها من الغاز ستة في المئة هذا العام.



و أبلغ مسؤول حكومي رويترز يوم الأربعاء بأن تونس منحت تراخيص لثلاث شركات دولية لإنتاج 500 ميجاوات من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة.

وقال المسؤول إن الشركات هي سكاتيك وإنجي ناريفا وتبيا أميا.