قفزة في أسعار النفط بعد العقوبات الأمريكية على شركات التكرير الروسية

استمرت أسعار النفط في ارتفاع بقوة بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركات تكرير النفط الروسية، ووضع قيود على الصادرات النفطية.

الأمر الذي دفع النفط لاستئناف رحلته الصعودية ليحلق خام برنت عند مستويات الـ 115 دولار للبرميل، فيما صعد خام النفط إلى 112 دولارًا للبرميل بزيادات، 8.14% و9.14% بالترتيب.

هذا وصدر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن احتياطي النفط الخام الاستراتيجي الأمريكي انخفض 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 580 مليون برميل، مسجلا أدنى مستوى له منذ أغسطس 2002.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إن كل الخيارات مطروحة لدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستحظر النفط والغاز من روسيا بعد أن غزت أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إنه يقيم المخاوف المتعلقة بسوق النفط العالمية واحتياجات الأمريكيين عند النظر في أمر استهداف قطاع الطاقة الروسي بإجراءات عقابية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتدة الأمريكية بالتفاوض مع حلفائها بشأن الإفراج عن 60 مليون برميل نفط إضافية من المخزونات لدى الدول لضبط أسعار السوق.

وتناقش الولايات المتحدة مع الحلفاء إطلاق 30 مليون برميل من احتياطي النفط، مع سحب بعض الدول الحليفة 30 مليون برميل إضافية.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع الطلب على النفط في الولايات المتحدة 10% على أساس سنوي إلى 20.8 مليون برميل يوميًا في ديسمبر وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس 2019.

وقالت سيسيليا روس المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض إن أكبر المخاطر الاقتصادية الأمريكية من الغزو الروسي لأوكرانيا هو ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت روس أن الرئيس جو بايدن يعمل مع الحلفاء ويستخدم كل أداة متاحة لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الوقود، بما في ذلك النظر في تحرير نفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.

وأضافت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض أن المخاطر الاقتصادية سوف تعتمد على طول هذه الحرب، فكلما تم حلها سريعًا، كان التأثير أقل، وكلما طالت زاد عدم اليقين.