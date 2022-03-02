في 10 دول فقط.. لعبة Apex Legends Mobile متاحة على هذه الأجهزة

أعلنت شركة إلكترونيك آرتس “EA”، عن الموعد والأماكن التي سيتم إطلاق لعبة Apex Legends Mobile فيها بشكل محدود خلال الفترة المقبلة، على أن يكون ذلك في 10 دول فقط كما سيتم العمل على تطوير الأنظمة والميزات التي تحتوي عليها.

لعبة Apex Legends Mobile

وأوضحت الشركة، أن طرح لعبة Apex Legends Mobile سيكون يوم 7 مارس المقبل لأول مرة في 10 دول هي الأرجنتين وكولومبيا وبيرو وسنغافورة والفلبين وكذلك أستراليا وإندونيسيا ونيوزيلندا والمكسيك وماليزيا، مشددةً على أن عملية الطرح ستستمر طيلة فصل الربيع.

ونوهت إلى أن تشغيل لعبة Apex Legends Mobile على نظام أندرويد يحتاج إلى نظام أندرويد 8.1 على الأقل بالإضافة إلى 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وأما تشغيل اللعبة على هواتف نظام iOS يتطلب وجود أجهزة تعمل بنظام iOS 10 مع توفر ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 2 جيجابايت على الأقل.

ويتطلب من الراغب بتجربة لعبة Apex Legends Mobile في تلك البلدان التوجه إلى متجر Google Play ومتجر iOS App Store وتحميلها مع اختيار الأسطورة المفضلة التي سيتم اللعب بها، حيث أوضحت الشركة أن العلامات التجارية للهواتف التي يمكن أن تتوفر فيها مواصفات تحميل اللعبة هي Vivo، وOppo، وHuawei، وMotorola، وSamsung، وLenovo، وXiaomi.