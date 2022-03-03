أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022.. تراجع جديد في المعدن الأصفر

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم بالتعاملات الصباحية، وبلغت قيمة تراجع الذهب جنيهان، مع هبوط أسعار المعدن عالميًا لتسجل مستويات 1918 دولار، وسجل الذهب في مصر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 847 جنيها للجرام.

أسعار الذهب:

عيار 18: 724.25 جنيه.



عيار 21: 845 جنيها.



عيار 24: 965.75 جنيه.



الجنيه الذهب: 6760 جنيها.



وكانت الأسعار قفزت بالسوق المصرية لمستويات تاريخية هي الأعلى منذ 9 أشهر، حيث زاد سعر الغرام عيار 21 بنسبة 6% ليسجل 860 جنيهًا عند إعلان عن الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن تتراجع فى ختام تعاملات البورصة العالمية يوم الجمعة لينخفض سعر الذهب عيار 21 بمقدار 32 جنيهًا ليصل إلى 828 جنيهًا، ثم ارتفع مجددًا لمستويات 842 جنيهًا صباح أمس ثم واصل الذهب صعوده إلي مستوي 850 جنيها بختام تعاملات أمس، وبدأ الذهب تعاملات اليوم على تراجع محدود بنحو 3 جنيهات.