جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة القادمة

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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أسدل الستار على أحداث مباريات الجولة ال27 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وتبدأ الاستعدادات لانطلاق الجولة ال28 من مسابقة البريميرليج.
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الجولة يوم السبت المقبل، وذلك ب7 مباريات نارية أبرزهم تشيلسي وبيرنلي، وأستون فيلا وساوثهامبتون، وليفربول ووست هام يونايتد.
ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب جدول الدوري الانجليزي قبل انطلاق الجولة القادمة.
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:-
1- مانشستر سيتي – 66 نقطة.
2- ليفربول – 60 نقطة.
3 – تشيلسي – 50 نقطة.
4 – مانشستر يونايتد – 47 نقطة.
5 – وست هام يونايتد – 45 نقطة.
6 – أرسنال – 45 نقطة.
7 – توتنهام – 42 نقطة.
8 – وولفرهامبتون – 40 نقطة.
9 – ساوثهامبتون – 35 نقطة.
10 – برايتون – 33 نقطة.
11 – كريستال بالاس – 30 نقطة.
12 – ليستر سيتي – 30 نقطة.
13 – استون فيلا – 30 نقطة.
14 – نيوكاسل – 25 نقطة.
15 – برينتفورد – 24 نقطة.
16 – ليدز يونايتد – 23 نقطة.
17 – ايفرتون – 22 نقطة.
18 – بيرنلي – 21 نقطة.
19 – واتفورد – 19 نقطة.
20 – نورويتش سيتي – 17 نقطة.
 

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