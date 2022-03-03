اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 مارس 2022 في جميع البنوك

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بمصر حيث سجل الدولار سعر 15.63 جنيها للشراء، 15.76 جنيهاللبيع، وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار15.69 جنيها.

الاسعار الرسمية لصرف الدولار اليوم الخميس 3 مارس 2022:

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

الدولار يواصل ارتفاعاته عالميا:

وسجل الدولار الأمريكي أمس الثلاثاء، مع تعرض اليورو لضغوط، ومع اشتداد الصراع في أوكرانيا مما دفع الطلب على العملة الاحتياطية في العالم.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.3٪ عند 97.660.

يستمر الروبل في الانخفاض على الرغم من مضاعفة بنك روسيا لسعر الفائدة الرئيسي إلى 20٪، حيث قام المستثمرون بتقييم تأثير العقوبات الاقتصادية الصارمة على روسيا.

ولكن من بين العملات الرئيسية، فإن اليورو هو الأكثر تضررا حيث أثارت العقوبات الشديدة المفروضة على روسيا وارتفاع أسعار النفط مخاوف بشأن ضرب الاقتصاد الأوروبي والنمو.

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وعلى صعيد آخر، انخفض زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.3292، وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.2٪ إلى 115.16، في حين ارتفع زوج العملات الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الحساس للمخاطر بنسبة 0.1٪ إلى 0.7252، وساعد على ذلك البيانات التي تظهر أن أداء الاقتصاد الأسترالي كان قويا في الربع الأخير.

وأخيرا، انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.1٪ إلى 1.2734، ومن المتوقع أن يبدأ بنك كندا في رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الجلسة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود.