الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم ونصيحة مهمة للمواطنين

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 3-3-2022، مؤكدة أنه تسجل الحرارة العظمى بالقاهرة 20 درجة، وتجتاح السواحل الشمالية أمطار خفيفة.

الأرصاد توجه نصيحة مهمة للمواطنين

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة وعدم تخفيف الملابس، حتى بداية فصل الربيع نظرا لتقلبات الجو هذه الفترة.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم الخميس بمعدل 5 لـ 6 درجات.

طقس اليوم مائل للبرودة

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يميل الطقس للبرودة على معظم الأنحاء، خلال فترت النهار، ويكون شديد البرودة ليلا.

حلة الطقس في الصعيد

وعن حالة الطقس في الصعبد فيميل الطقس للدفء خلال ساعات النهار، ويشهد برودة في ساعات الليل المتأخرة.

رياح نشطة تجتاح هذه المحافظات

وحذرت الأرصد من شاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

أمطار خفيفة بهذه المناطق

وتتعرض البلاد اليوم الخميس لفرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية.

درجات الحرارة في محافظات الجمهورية

ونشرت الأرصاد الجوية بيان تفصيلي يكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمعظم المحافظات، وهو كالتالي:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجات



السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة



جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة



شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجات



جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 11 درجة

حالة الطقس اليوم في القاهرة

ومن خلال درجات الحرارة تبين أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم الخميس ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.