اسعار القمح تسجل اعلي مستويتها في 14 عام وسط مخاوف شح المعروض

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن أسعار القمح العالمية واصلت ارتفاعتها منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية متجاوزة عتبة الـ11 دولار للبوشل وهو أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، في ظلّ شبه توقف للشحنات من واحدة من أكبر مناطق زراعة القمح في العالم نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت اسعار القمح مجددًا الخميس إلى الحدّ الأقصى اليومي المسموح به، لتقفز بنسبة 7.1% وتصل إلى 11.34 دولار للبوشل. وكانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة 50% في الشهر الماضي.

واثرت الحرب، إلى جانب العقوبات الأمريكية والأوروبية واسعة النطاق على روسيا على تراجع الامدادت العالمية من القمح.

وتوقعت بلومبرغ الشحّ في الإمدادات إلى الفصل المقبل، وربما أطول من ذلك.

وأدت هذه الزيادة في الأسعار إلى رفع مؤشر بلومبرغ الزراعي إلى معدل قياسي، كما تسهم في تضخم أسعار الغذاء العالمية، ويأتي ذلك مترافقًا مع ارتفاع أسعار النفط وغيرها من السلع، ما يجبر المصارف المركزية على تشديد السياسات النقدية بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة جدًا.