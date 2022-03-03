منخفض في طبقات الجو العليا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، اليوم الخميس، يصل إلى ما بين 5-7 درجات على جميع المحافظات، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، قادم من جنوب غرب أوروبا.

تأثير المنخفض البارد على الطقس

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن المنخفض البارد، سيكون السبب فى اعتدال درجات الحرارة خلال يومي الخميس والجمعة، إذ يسود طقس معتدل على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشرقية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 20-19 بانخفاض نحو 7 درجات عن أمس الأربعاء.

ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، إذ تسجل درجات الحرارة العظمي 17 درجة مئوية، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة وخفيفة على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، تصل خفيفة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط إلى 5 أمتار، مما يمنع الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 17- 11

وادي النطرون 18- 10

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 10

دمنهور 19- 10

بلطيم 25- 11

مطروح 17- 11

السلوم 16- 11

سيوة 17- 10

بورسعيد 19- 11

دمياط 19- 12

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 10

السويس 21- 10

العريش 18- 11

رفح 18- 10

رأس سدر 21- 11

نخل 19-04

نويبع 21-14

طابا 22- 13

كاترين 16- 03

الطور 20-11

شرم الشيخ 24-14

الغردقة 25- 14

مرسى علم 26- 14

الفيوم 21- 10

بني سويف 20-10

المنيا 19-08

أسيوط 20- 08

سوهاج 22 -09

قنا 30- 10

الأقصر 21- 10

أسوان 30- 12

إدفو 29-12

أبو سمبل 28-11

الوادي الجديد 24- 08

شلاتين 30- 12

أبورماد 28- 13

حلايب 29- 13

رأس حدربة 25-14

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