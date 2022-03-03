أرباح المصرية للاتصالات تقفز 72% والشركة تقترح توزيع كوبون على المساهمين

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مسجلة قفزة 72% في صافي ارباحها على اساس سنوي.

37 مليار جنيه إيرادات الشركة في العام الماضي:

وكشفت الشركة في بيان صحفي عن أهم مؤشرات نتائج أعمال العام المالي 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 37.1 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بالعام السابق مدفوعا بشكل رئيسي بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والتي حققت نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث مثلت نسبة 67% من إجمالي النمو في الإيرادات متبوعا بزيادة إيرادات خدمات البنية التحتية بنسبة 26%.

واضافة الشركة، أنها حققت نموا فى قاعدة العملاء على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 12% و16% على التوالي، مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 9.4 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 28% مقارنة بالعام السابق.

ارباح قوية:

وبلغ صافي ربح المصرية للاتصالات قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 14.2 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 38% نتيجة لتحقيق إيرادات ذات هوامش مرتفعة، كما زادصافي الربح بعد الضرائب74% على اساس سنوي إلى 8.4 مليار جنيه، مدفوعا بالأداء التشغيلي المتميز والعائد المرتفع من إيرادات الاستثمار في فودافون والتي حققت نسبة نمو قدرها 52% مقارنة بالعام السابق.

و حقق الربح التشغيلي نسبة نمو قدرها 42% مقارنة بالعام السابق مدعوما بنمو الإيرادات والجهود المبذولة لترشيد التكاليف على الرغم من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق.

توزيع كوبون ارباح على المساهمين:

وبلغت النفقات الرأسمالية 10.1 مليار جنيه بنسبة 27% من إجمالي الإيرادات المحققة بينما بلغت النفقات الرأسمالية المدفوعة مبلغ 13.6 مليار جنيه بنسبة 37% من إجمالي الإيرادات المحققة.

واستقرت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 0.9 مرة مقارنة 1.6 مرة في العام السابق، مع انخفاض معدل الفائدة ليصل إلى 5.3% مقارنة بـ 5.9% عام 2020، و تضاعف صافي التدفق النقدي التشغيلي حيث بلغ 16 مليار جنيه مصري بزيادة غير مسبوقة.

من جابة اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح قدرها جنيه واحد للسهم عن العام 2021 بنسبة نمو قدرها 33% مقارنة بالعام السابق.

مساهمة في مشاريع الرقمنة الحكومية:

وقد علق السيد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2021 قائلًا:

“سعداء بنتائج العام المالي 2021 والتي تعكس أداء الشركة المميز على جميع الأصعدة حيث بلغ نمو الإيرادات نسبة 16٪ مقارنة بالعام السابق مدعوماُ بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 30٪ على أساس سنوي، وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة نمو قدرها 28٪ مقارنة بالعام السابق محققاُ هامش ربح قوي بلغ 38٪ كما سجل صافي الربح رقما غير مسبوق حيث بلغ 7.7 مليار جنيه مصري بنسبة نمو وصلت إلى 52% بعد تحييد أثر العناصر غير التشغيلية. تعكس النتائج الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة للوصول إلى أقصى درجات التميز المالي والتشغيلي حيث تمكنت الشركة من ترجمة النمو في الإيرادات إلى تدفقات نقدية مرتفعة بقيمة 3 مليارات جنيه مصري والتي تصل إلى 7 مليار جنيه بعد إضافة توزيعات الأرباح الاستثنائية الخاصة بشركة فودافون مصر التي بلغت 4 مليارات جنيه مصري.

استمرت الشركة في تقديم منتجات مميزة لتلبية رغبات مختلف العملاء بجانب تطوير الأنظمة الداخلية من خلال الاعتماد على البنية التحتية المميزة للشركة التي تمتد عبر مصر والمنطقة. إضافة إلى ذلك، واصلت المصرية للاتصالات المساهمة بقوة في مشاريع الرقمنة الوطنية، بما في ذلك المرحلة الجديدة من مبادرة التحول الرقمي التي تتضمن ربط المباني الحكومية على مستوى الدولة بكابلات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي تتضمن ربط نحو 1400 قرية بتقنية الألياف الضوئية للمنزل (FTTH).

كذلك واصلت الشركة جهودها نحو تقليل الاقتراض وخفض تكلفة التمويل من خلال الاستفادة من التدفقات النقدية التشغيلية المرتفعة وتوزيعات الأرباح الاستثنائية الخاصة بشركة فودافون مصر خلال العام والتي حصلت عليها الشركة في ضوء اتفاقية المساهمين المعدلة مع مجموعة فودافون، والتي منحت الشركة وضوحاُ للرؤية الخاصة بالعائد على استثمارها في فودافون مصر.

ختاماُ، يبرهن عام 2021 على رؤية الشركة المصرية للاتصالات والتزامها نحو تعظيم عوائد المساهمين اتساقا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة من خلال السعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية العام القادم ومستقبلا."