بعد عرض فيلم عروستي.. المطرب مسلم يكشف كواليس أغنية "اتنسيت"

بعد عرض فيلم عروستي، كشف المطرب مسلم عن كواليس أغنية "اتنسيت"، التي لقت نجاحا كبيرا بعد عرضها، مؤكدا أنه لم يتوقع كل هذا النجاح للأغنية.

وخلال استضافة مسلم ف برنامج معكم لتي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، أوضح أن أغنية " اتنسيت بدأ في كتابتها عام 2014، ثم تركها فترة طويلة، وعد في كتابتها عام 2019، حيث جاءت له الفرصة للمشاركة في فيلم عروستي.

وأشار مسلم أنه قرر الابتعاد عن الغناء بعد وفاة والدته، وعاد مرة أخرى عام 2019، بعدما تم ترشيحه، حيث طلبوا منه تقديم أغنيتين للفيلم.

وأكد مسلم أنه تم ارسال الاغنيتين، قائلا: "لم يقتنعوا بهما لدرجة كبيرة فأرسلت سبع أغنيات ليختاروا منها كان من ضمنهم " اتنسيت “ التي أختاروها علي الفور”.



وخلال حديثه، أكد أنه لم يكن يتوقع كل هذا النجاح لأغنية اتنسيت، مضيفا “من طبعي وضع خطة مسبقة دائما للعمل وبالفعل كنت متوقع نجاحا لها ولكن ليس بهذا الحجم فنجاحها فاق توقعاتي”.

وعن أول مرة سمع فيها أغنية اتنسيت، قال إنه شعر بأنها كئيبة جدا، وفي أول حفلة له بعد نجاح الأغنية وجد جمهور كبير أمامه يردد كل أغانية وليس أغنية تنسيت فقط، مما أثر دهشته.

وعن قصة اسم مسلم واسمه الحقيقى، روى مسلم أن ايمه الحقيق في شهادة الميلاد أحمد، ويرجع هذا إلى أن والدته أردت تسميته أحمد ووالده كان أزهري ورغب في تسميته مسلم، قائلا "اتفقوا على أن يكون اسمي في شهادة الميلاد أحمد وما دون ذلك يكون اسمي مسلم.

وعن بداية مشواره الفني، أوضح أنه بدأ المشوار الفني عام 2011 وكان يغني في الأفراح الشعبية، وبدأ المشوار الحقيقي عام 2014.