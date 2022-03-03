"تيدكس" تفتح التقديم الثاني للموسم الجديد بجامعة حلوان

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
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ينطلق التقديم الثاني لموسم "تيدكس" جامعة حلوان، في الموسم الجديد للطلاب من كافة الجامعات، وستقام المقابلة للطلاب الراغبين في المشاركة يوم 5 من الشهر الحالي.

وتفتح "تيدكس" التقديم في عدّة لجان من أبرزهم العلاقات العامة المتخصصة في إحضار الشخصيات للمؤتمر، والمنظمين هم المسؤولين عن تنظيم المؤتمر في الدخول والخروج، والإعلام مسؤولين عن التصوير والتصاميم، ولجنة الموارد البشرية مسئولين عن أداء وتقييم الأعضاء أما عن لجنة الموارد فتختص بالتمويل، وهم المسؤولون عن إحضار المال لإقامة المؤتمرات.

وتعد منظمة "تيد" العالمية أحد أشهر الأنشطة الطلابية وتمتلك ما يقارب 128 فرعًا في الجامعات المختلفة حول العالم، وشعارها “أفكار تستحق الانتشار”، وتقيم مؤتمرًا كُل عام يهتم بنشر الأفكار المختلفة من الشخصيات الشبابية المؤثرة، وسيكون هذا المؤتمر من تيدكس جامعة حلوان هو الخامس، بعد المؤتمر الأول عام 2013.

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