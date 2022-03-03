"إعلام القاهرة" تحيي فعاليات الاتصال الدولي والحضاري (صور)





عقدت كلية الإعلام جامعة القاهرة، أولى فعاليات مركز الإعلام الدولي والاتصال الحضاري ؛ تحت عنوان "اليوم العالمي للغة الأم"؛ لأجل تعزيز التواصل بين الثقافات، حيث شهدت الفعالية مشاركة عدة مؤسسات ثقافية وتعليمية مختلفة احتفالا بانطلاق أنشطة المركز؛ تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، ورئيس مجلس إدارة المركز، وإشراف الدكتورة آلاء فوزي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز.

شهدت الفعاليات حضور كل من الدكتورة جو شياوينغ، مدرس زائر بقسم اللغة الصينية في كلية الآداب جامعة القاهرة، متحدثة عن الثقافة الصينية ولغتها، وإيرين الخرازاتي، رئيس مكتب الاتصال بالقاهرة التابع لجامعة ماربورغ الألمانية، والدكتور أشرف فهمي موسى، مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.

وأوضحت عميدة الكلية أن الفعاليات تمثل تعبيرًا عن الرؤية الخاصة بمركز الإعلام الدولي والاتصال بين الثقافات والتي تتمثل في إعداد كوادر إعلامية شابة؛ تتماشى مع العقليات والمهارات التي تمكنهم من العمل لأجل المصالح المشتركة التي تهدف مصر إلى الحفاظ عليها وتعزيزها مع شركائها الدوليين، مشيرة إلى دور المركز في فتح قنوات الاتصال الدولي وتعزيز التعاون مع مختلف الجامعات والمراكز والمؤسسات الدولية، من خلال تقديم البرامج الدراسية وتنظيم الفعاليات والأنشطة والدورات ذات البعد الإقليمي والدولي.

وشددت "مصطفي" علي ضرورة الحفاظ على هوية المركز؛ كمنارة معرفية هادفة إلي تنمية الوعي بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب القضايا الإعلامية ومتعددة الثقافات واللغوية والعمل؛ كبوابة للشباب لتجربة ثقافات مختلفة، وتطوير القيم عبر الثقافات والعقلية العالمية لشباب الإعلام.

من جانبها نوهت الدكتورة آلاء فوزي؛ عن تنظيم المركز زيارات دراسية قصيرة في دول مختلفة لتسهيل الدراسة والعمل في الخارج، وخلق فرص التبادل الدراسي لطلبة الإعلام المصريين؛ من خلال التعاون مع المراكز الدولية ذات البعثات المماثلة، فضلًا عن استعراض ملامح الثقافة وفرص التعليم والسفر إلى بلادهم، كفرصة لتعزيز التفاعل والترابط بين الثقافات، لافتة إلي أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب؛ لطرح كافة الآراء الهادفة إلي تعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات.