شيماء فوزي عزيز تكتب: رأس المال النفسي وأثره على التنمية بالمنظمات

رأس المال النفسي مصطلح بعام الموارد البشرية يمكن أن يعرف بانة الحالة النفسية الإيجابية للفرد التي تمتد إلي ما وراء رأس المال الفكري ويمكن بأن يعرف بانة مجموعة من العوامل النفسية الإيجابية التي يملكها الفرد وذات تأثير ايجابي علي اداءهم والمتمثلة بالكفاءة الذاتية والتفاءل والأمل والمرونة، فراس المال النفسي يركز علي المشاعر والصفات الإيجابية للفرد وكيفية استغلال نقاط القوة لدية بدلا من التركيز علي نقاط الضعف وعلي تحري الفرص بدلا من المعوقات.

رأس المال النفسي هو ولد من رحم علم الاجتماع وعلم النفس فهو ينضم لفرع علم النفس الاداري.

لة أهمية كبرى كمدخل جديد يركز علي القدرات النفسية ونقاط القوة للموارد البشرية على النحو الإيجابي لتحسين الأداء الفردي والتنظيمي وتحقيق النجاح الإداري.

لذا فان هذا المبحث له إيجابيات كبرى على الإدارة العليا للمنظمة من حيث تحسين العلاقات مع الموظفين وعلاقات العمل بصفة عامة، تحسين الأداء الإداري،

قبول المبادرات والأفكار الابتكارية الجديدة للعاملين، وإعطائهم فرصة للتعبير، تحسين سلوك المنظمة في مجال المسؤولية المجتمعية.

من شان رأس المال النفسي الإيجابي إضافة العديد من الإيجابيات للإدارة الوسطى، من حيث جودة الإنتاج وجودة الأداء وفعاليته.

كما يحقق مزايا تنافسية وخفض تكاليف العمل ورفع الإنتاج وتقليل من المشكلات الإدارية،والإضرابات داخل المنظمة وزيادة

الولاء والالتزام بالعمل وتقليل دوران العمالة.

واخيرا رأس المال النفسي داخل المنظمة يبرز كاونة قوة وطاقة للشخصية الايجابية يجب الاحتفاظ بها وتنميتها وادارتها من خلال تحويل الصفات والقدرات الشخصية إلي واقع عملي...

وبالتالي يساعد علي تحسين الاداء التنظيمي بصفة عامة.

وهو أحد الموارد التنافسية المستدامة التي لا يمكن تقليدها لكونة يرتبط بالخصاءص النفسية الكامنة للفرد وتنعكس علي سلوكياتة ويحقق الميزة التنافسية المستدامة.