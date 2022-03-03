قفزة كبيرة في أسعار الوقود بلبنان

شهدت أسعار الوقود بجميع أنواعه قفزة كبيرة فى لبنان، اليوم، فى زيادة هي الأكبر منذ تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم بشكل كامل عنها،حيث زاد سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان بقيمة 28000 ليرة (1.3 دولار تقريبا للصفيحة التي تساوى 20 لترا)، فيما ارتفع سعرصفيحة المازوت 41000 ليرة (2 دولار تقريبا للصفيحة)، بينما ارتفع سعر الغاز 15000 ليرة (0.75 دولارا).





ووصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 397000 ليرة (19.75 دولارا)، فيما بلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 407000 ليرة(20.14 دولار تقريبا)، فيما وصل سعر صفيحة المازوت إلى 375000 ليرة (18.55 دولار). كما ارتفع سعر قارورة الغاز لتسجل288000 ليرة (14.25 دولار).





وتعد الزيادة في أسعار البنزين والمازوت هي الثانية خلال أقل من أسبوع، إلا أن الزيادة السابقة كانت طفيفة تتراوج من 3000 إلى4000 ليرة لبنانية.

وبالنسبة للمازوت خارج محطات الوقود والذي يستخدم لخزانات تشغيل المولدات الكهربائية ويتم تسعيره بالدولار حصرا، فقد ارتفع سعرطن المازوت ليسجل 887 دولار للطن الواحد بدلا 762 دولارا للطن الشهر الماضي.

وتأتي الزيادة في الأسعار نتيجة لارتفاع اسعار الوقود عالميا، وذلك بالتزامن مع الاستقرار في سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية،والذي يبلغ متوسطه 20200 ليرة على منصة صيرفة الرسمية التابعة لمصرف لبنان والتي يتم على أساسها تقدير النسبة الأكبر من سعرالوقود، فيما يبلغ المتوسط في السوق غير الرسمية 20500 ليرة للدولار.