كلمة كلوب تحسم مصير صلاح في ليفربول

أبلغ يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إدارة ناديه بضرورة تجديد تعاقد النجم المصري محمد صلاح، هداف الفريق والدوري الإنجليزي، قبل انتهاء الموسم الجاري.

وأبلغ كلوب الإدارة برغبته في الإبقاء على صلاح بـ "أي طريقة"، حسبما وصفت صحفية ديلي إكسبريس الإنجليزية

واشارت تقارير سابقة إلى أن الاتفاق بين ليفربول وصلاح لم يتم حتى الآن، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين منذ عدة أشهر ماضية.

وشددت الصحيفة على أن كلوب يرى أن الفرعون المصري يعد اللاعب الأبرز في العالم حاليًا، وهو ما يجبره وإدارة ناديه على ضرورة الاحتفاظ به بشتى الطرق.

وأوضحت أن كلوب لا يريد أن يخسر صلاح، وكذلك ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في آن واحد، خاصة أن عقودهم تنتهي في يونيو عام 2023.

وعلى الرغم من تواجد الثلاثي تاكوميو مينامينو، ديوجو جوتا ولويس دياز في الخط الهجومي، إلا أن كلوب لا يريد فقدان صلاح، فيرمينو وماني مما قد يتسبب في كارثة، حسبما وصفت الصحيفة.