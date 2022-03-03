رئيس مصلحة الضرائب: الجولات الميدانية مستمرة لتفقد سير العمل المناطق والمأموريات على مستوى الجمهورية

صرح" رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن الجولات الميدانية مستمرة وفقًا لتوجيهات وزير المالية لتفقد المناطق والمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، وذلك للتعرف عن قرب على المشكلات التى تواجهها وإيجاد حلول لها، لافتًا إلى اهتمام المصلحة من خلال هذه الجولات بالوقوف على مدى جودة خدمات التوعية والدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية خلال موسم الاقرارات الضريبية ومدى رضا الممولين عنها، بالإضافة إلى تكوين رؤية واقعية عن مقرات ووحدات المصلحه تمهيدًا لاستكمال المراحل التاليه للدمج بين مأموريات الدخل ومأموريات القيمة المضافة.



وفى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تتم من خلال قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية قام الدكتور السيد صقررئيس القطاع والفريق المصاحب له وهم عبد المنعم على مستشار رئيس المصلحة، فاطمه محمد رئيس الادارة المركزيه لقطاع المناطق والمراكز الضريبية، والمهندسة سمر محمد رئيس الادارة الهندسيه،و محمد كشك معاون رئيس المصلحه حيث تم زيارة محافظة المنوفية حيث تم تفقد المناطق الضريبية والمأموريات ومراكز التدريب ووحدات المصلحة المختلفة، وبدأت الزيارة باجتماع داخل منطقة ضرائب المنوفية ) قيمه مضافة ( ضم قيادات العمل الضريبي فى المحافظه والتى تمثل وحدات المصلحه المختلفة.

وخلال الاجتماع استمع " الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ " إلى المشاكل والعقبات التى تواجه المأموريات حيث تم عرض المشكلات الملحه التى تحتاج إلى قرارات فوريه، وحلول سريعة وتتعلق بمقرات مأموريتى تلا والشهداء حيث تم خلال الاجتماع اتخاذ قرارات سريعة وفوريه لحل هذه المشكله وتوفير أماكن بديله لهم مناسبة للعاملين وتليق بممولى المصلحة، موضحًا أنه سيتم الانتقال اليها مع أول ابريل القادم وبعد نهاية موسم الاقرارات للأشخاص الطبيعيين.

ثم بدأت الجولة الميدانيه بزيارة مأمورية شبين الكوم (قيمه المضافة ) وبعد ذلك تم الانتقال إلى منطقة ضرائب المنوفية أول وثان ) دخل( وكذلك مأمورية شبين الكوم أول وثان (دخل)، ومركز التدريب الضريبي ( دخل،و قيمه مضافة ) وخلال الزيارة تم الاستماع إلى العاملين والتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتفقد المبانى وأدوات العمل.

وخلال الزيارة أكد" الدكتور السيد صقر" أثناء لقائه مع العاملين على أهمية تفهمهم للمرحلة الهامة التى تمر بها المصلحة، وأهمية انجاز تنقية أرصدة المديونيات للممولين والمسجلين فى المواعيد المحدده لما لذلك من أهميه قصوى عند تطبيق الميكنة، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على كافة وحدات المصلحة.

واختتمت الزيارة بلقاء آخر مع العاملين بالمصلحة فى نادى التجارة بشبين الكوم تم خلاله التأكيد على أهمية حصر المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، والاستعداد الجيد لتقديم المساعده والدعم الفنى للممولين خلال موسم الاقرارات الضريبية، وتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل العمل الضريبي، وضرورة استعداد كل وحدات المصلحه للدمج الذى بدأ وسوف يستمر ليشمل كافة وحدات المصلحه تدريجيًا.



وأكد إن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذي يقوم بدور فعال من خلال استقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي، وذلك على رقم 16395.