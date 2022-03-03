تيسير فهمي تزف بشرى سارة لمتابعيها بشأن حالتها الصحية

أعلنت الفنانة تيسير فهمي، عن تعافيها من فيروس كورونا، موضحة إلى أن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير.

الحالة الصحية لتيسير فهمي

كشفت تيسير فهمي، عن حالتها الصحية، في تصريحات صحفية قائلة: "الحمد الله، حالتي أحسن، والأعراض اللي كانت عندي خفت، والدكتور قالي مش محتاجة تعملي مسحة طبية".

يذكر أن تيسير فهمي، أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية، وطالبت من جميع جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تمر من هذه الأزمة بسلام.

وكتبت تيسير فهمي منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، قالت فيه:" ممكن تدعو لي عندي كورونا وتعبانة جدًا، وتلقت العديد من التعليقات من قِبل جمهورها ومحبيها، وجاءت التعليقات كالتالي: ألف سلامة عليكِ يا فنانة، إن شاء الله تقومي بالسلامة، أزمة وتعدي يا فنانة، سلامتك يا نجمة.

أعمال تيسير فهمي

" تيسير فهمي"، تعد واحدة من أهم نجمات جيلها، حيث شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية المتميزة، وتعاونت من خلالها مع كِبار نجوم الفن، حسن حسني، مصطفى فهمي، مديحة كامل، فاروق الفيشاوي، نور الشريف، سمير غانم وغيرهم من النجوم.

ومن أشهر أعمالها الفنية، السلاحف، الشيطان يقدم حلًا، الليلة الموعودة، قصر الشوق، رأفت الهجان، لا تقتلوا الحب، التوت والنبوت، الهاربة.