اغنية اتنسيت مطلوبة على جوجل.. مسلم يكشف أسرارها

تصدرت أغنية اتنسيت للمطرب مسلم مؤشرات بحث جوجل، الذي طرحها على اليويتزب في أكتوبر 2021 الماضي، وفيما يلي نكشف لكم اسرار عن اغنية اتنسيت للمطرب مسلم.

مسلم يكشف أسرار أغنية اتنسيت

قال المطرب مسلم أثناء استضافته في برنامج معكم التي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي ويذاع علي قناة CBC، إن أغنية " أتنسيت " بدأت في كتابتها عام 2014، ثم تركتها فترة طويلة وكتبت أغان أخرى، وفي عام 2019 قررت الابتعاد عن الغناء بعد وفاة والدتى، ولكنني عدت مرة أخرى عام 2019، حتي جاءتني فرصة المشاركة في فيلم عروستي والتي رشحني لها محمد محسن جابر، وطلبوا مني أغنيتين للفيلم وبعد مشاهدتي للفيلم أرسلت أغنيتين ولكنهم لم يقتنعوا بهما لدرجة كبيرة فأرسلت سبع أغنيات ليختاروا منها كان من ضمنهم " اتنسيت " التي أختاروها علي الفور.

وأضاف المطرب مسلم: لم أتوقع كل هذا النجاح لأغنية اتنسيت، فمن طبعي وضع خطة مسبقة دائما للعمل وبالفعل كنت متوقع نجاحا لها ولكن ليس بهذا الحجم فنجاحها فاق توقعاتى، وأول مرة سمعتها في فيلم عروستي شعرت بأنها كئيبة جدا، وأول حفلة لي بعد نجاح الأغنية انتابني شعور بالخوف فكان الجمهور كبير جدا وتفاجأت بأنه يحفظ كل أغانيه وليس أغنية "اتنسيت" فقط.



وأضاف مسلم: اسمي الحقيقي أحمد ولكن قصة إسم مسلم كانت بسبب أن والدي أزهري فكان يريد تسميتي مسلم ولكن والدتي أرادت أن يكون إسمي أحمد فاتفقوا على أن يكون اسمي في شهادة الميلاد أحمد وما دون ذلك يكون اسمي مسلم، وقد بدأت مشواري الفني عام 2011 وكنت أغني في الأفراح الشعبية، وبدأ المشوار الحقيقي عام 2014.