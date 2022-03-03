غدًا.. قطع المياه ببعض المناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التالية: ( المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة)، وذلك إعتبارًا من الساعة 12 ليل غد الجمعة الموافق ٤/ ٣/ ٢٠٢٢، وحتى الساعة ٦ صباح بعد غد السبت الموافق ٥ /٣ / ٢٠٢٢، لمدة ٦ ساعات.



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال إحلال وتجديد طلمبات بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.