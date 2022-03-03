غدًا.. قطع المياه ببعض المناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التالية: ( المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم  - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة)، وذلك إعتبارًا من الساعة 12  ليل غد الجمعة الموافق ٤/ ٣/ ٢٠٢٢،  وحتى الساعة ٦  صباح بعد غد السبت الموافق ٥ /٣ / ٢٠٢٢، لمدة ٦ ساعات.


وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال إحلال وتجديد طلمبات بمحطة مياه جزيرة الدهب.
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير  سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

Advertisements

الأكثر قراءة

ديمبلي يقدم وعدًا حاسمًا إلى تشافي

"إسم مفاجئ".. مرتضى منصور يستقر على مدرب الزمالك الجديد

جروس يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

لجنة التخطيط بالأهلي تطالب بعودة كاسحة الألغام

وزيرة التجارة والصناعة: ٢٢٠ مليون جنيه لتمويل مشروعات الأثاث في دمياط ورفع كفاءتها

عاجل| «الإعلاميين» تستدعي شريف عامر ومبروك عطيه للتحقيق

حقيقة توقيع نجم الزمالك لاتحاد جدة السعودي

عاجل.. العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل في الصف