البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ40.993 مليار دولار بنهاية فبراير

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال فبراير الماضي بنحو 13 مليون دولار بنسبة 0.03 في المئة؛ ليسجل 40.993 مليار دولار مقابل 40.980 مليار دولار في شهر يناير 2022.

وكان البنك المركزي المصري طرح اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 32.5 مليار جنيه، تتنوع بين أربعة أنواع بآجال 91 و182 و273 و364 يوما، لصالح وزارة المالية، التي تستخدمها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022.