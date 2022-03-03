رئيس مصلحة الضرائب: نوفر سبل الدعم الفني المجاني أثناء موسم الإقرارات





صرح " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة قيام المصلحة باتخاذ كافة الإجراءات وتوفير سبل الدعم الفني المجاني أثناء موسم الإقرارات للتيسير على الممولين، فإن المصلحة مستمرة فى تقديم الدعم الفني للممولين مجانًا من خلال خطة متكاملة في كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن المصلحة بعد ما شهدته من تطوير ودمج وميكنة لديها القدرة على تقديم خدمات الدعم الفني لجميع المتعاملين معها بالصورة المرجوة .

وقال " عبد القادر " أنه للتيسير على الممولين فإن هناك مركز دعم جديد تم افتتاحه لمساعدة الممولين فى التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى على المنظومة الإلكترونية ، وذلك بقطاع الحصر والإقرارات بأبراج أغاخان بشبرا مصر ،حيث تم تجهيز المركز لاستقبال الممولين لتقديم خدمة الدعم الفنى لهم فى تقديم الإقرار الضريبي بالشكل الصحيح، مشيرًا إلى استمرار تواجد فرق للدعم الفنى بمناطق ومأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا ، هذا كله مع استمرار تقديم الدعم الفنى المجانى لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية من خلال 29 فرع للحاسب الآلى متوفرين بالمحافظات المختلفة، ومن خلال 21 مركز تدريب ضريبى تابع للمصلحة.

وأشار " طارق الدبيس رئيس قطاع الحصر والإقرارات " إلى استمرار العمل بمركز الدعم الفنى المتخصص القائم في قطاع الحصر والإقرارات بأبراج أغاخان بشبرا مصر ابتداء من 27/2/2022 خلال مواعيد العمل الرسمية لتقديم الدعم الكامل لمساعدة الممولين والمسجلين في تقديم الاقرارات الضريبية، وأيضا مساعدتهم في التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية بجميع مراحلها، مضيفًا أنه تم توفير 4 منافذ لخدمة تقديم الاقرارات الضريبية، وتوفير منفذ خاص بخدمة التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية ، مؤكدًا أن ذلك المركز سيستمر في عمله في تقديم الدعم بعد انتهاء موسم الإقرارات الضريبية .

وقال " طارق الدبيس " إن وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم ندوات مجانية للتوعية الضريبية أون لاين يوميًا للممولين، حول كيفية تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا وكيفية التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية وأيضا لتغطية كافة الموضوعات الضريبية.

وأضاف أن ذلك مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

لافتًا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.