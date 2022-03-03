عمدة روما: مشروع استضافة إكسبو في روما يبني جسورا تجاه أهداف أجندة 2050

اعتبر عمدة روما روبرتو جوالتيري أن استضافة إكسبو 2030 في العاصمة الإيطالية من شأنه أن يبني جسورا تجاه تحقيق أهداف أجندة 2050، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال جوالتيري، خلال تقديم ترشيح روما لاستضافة إكسبو 2030 في دبي في الإمارات العربية المتحدة، "مع مشروع روما لمعرض إكسبو 2030، نريد بناء جسر نحو أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية لخطة عام 2050 القادمة، وتعزيز التجديد الحضري على أساس التكامل بين المدن والمناطق الخضراء".

ومن المخطط أن يقام مشروع إكسبو 2030 في "تور فيرغاتا" في روما بالقرب من حرم إحدى الجامعات الرومانية الرئيسية.

وأضاف العمدة " إن معرض إكسبو 2030 العالمي إذا أقيم في روما لن يكون معرضًا مؤقتًا فحسب، بل سيكون أيضًا فرصة للتجديد الحضري والمستدام" و"سيوفر بيئة مثالية حيث يمكن لأفكار التجديد الحضري أن تزدهر من خلال الانضمام إلى موضوعي الشمول والاستدامة".