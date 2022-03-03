7 معلومات عن نور قدري.. وهذا سبب اعتزالها الفن

تصدرت الفنانة نور قدري قائمة الأكثر بحثا عبر محرك جوجل، وذلك بعد تصريحاتها، التي أدلت بها أمس الأربعاء، في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، حيث شهدت الحلقة أول ظهور لها على الشاشة مع زوجها وابنها.

7 معلومات عن نور قدري

1- كشفت نور خلال الحلقة كيف بدأت فكرة تقديمها "اسكتشات" أسرية مع زوجها وابنها عبر تطبيق تيك توك.

2- بدأت حياتها الفنية عن طريق الغناء، وبعد ذلك عرض عليها عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

3- استمرت في نجاحها فنيا حتى عام 2011، حيث أنجبت ابنها حمزة، فاضطرت إلى الابتعاد عن الفن.

4- عندما قررت العودة مرة أخرى إلى عالم الفن بدأت من الصفر، فقدمت في ورشة المخرج خالد جلال، لأنها كانت على يقين أن العروض يحضرها كل الوسط الفني.

5- درست موسيقى عربية وبعد ذلك التحقت بالأوبرا مع المايسترو سليم سحاب وبعدها انتقلت إلي فرقة هاني شنودة.

6- "من خلال انضمامي إلي فرقة هاني شنودة قمنا بالسفر إلي الخارج من أجل عمل حفلات للجالية المصرية بالخارج وبعدها جاء عرض لي من قبل قناة روتانا ووافقت عليه وبدأت العمل بها".

7- كنت اصطحب ابني للعروض والبروفات عندما كان عمره سنتين، وكنت أتلقى مساعدة من زملائي في حمله أثناء أدائي أحد المشاهد.