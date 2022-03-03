1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 341 مبايعة بقيمة 1.28 مليار درهم منها 62 مبايعة أراض بقيمة 693.98 مليون درهم و279 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 589.8 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 413 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

و تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

و تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 258.78 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 113 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 145.78 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 63 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 40 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 83.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 16 مليون درهم.