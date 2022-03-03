"إكسبو الشارقة" راعٍ رسمي لملتقى الرابطة العالمية لصناعة المعارض "UFI"

شارك مركز إكسبو الشارقة في ملتقى "الرابطة العالمية لصناعة المعارض" /UFI/ لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي عُقدت أعماله على خلال الفترة 2-3 مارس الجاري في إكسبو 2020 دبي بصفته راعيا رسميا للحدث الذي جمع نخبة من أبرز القائمين على هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وخارجها ويستقطب سنويا أكثر من 150 ممثلا عن الجهات المنظمة للمعارض والمؤتمرات من مختلف دول العالم.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض "أوفي" أن تنظيم الملتقى على أرض دولة الإمارات وتحديدا في إكسبو 2020 دبي يجسد نجاح نهج الإمارات في توجيه بوصلة صناعة المعارض نحو التعافي واستعادة الأنشطة الاقتصادية زخمها انطلاقا من كونها مركزا رئيسا لصناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة والتي شكلت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة دافعا لعودة الفعاليات والأنشطة بما تتيحه من فرص التواصل وتبادل الأفكار واكتشاف الفرص وإقامة شراكات جديدة.

وأشار المدفع إلى أن رعاية الملتقى من قبل مركز إكسبو الشارقة تعد فرصة لتسليط الضوء على التجربة النموذجية لإمارة الشارقة في إعادة الانتعاش لقطاع المعارض من خلال بوابة مركز "إكسبو الشارقة" الذي حرص على تبني آليات عمل مبتكرة وتطبيق بروتوكولات وممارسات تنظيمية عالمية.

وأوضح أن صناعة المعارض تلعب دورا كبيرا في انتعاش اقتصادات العديد من الدول حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم صناعة المعارض والمؤتمرات عالميا تصل إلى ما يقارب من تريليوني دولار موزعة تقريبا على 10 آلاف معرض عالمي متفاوت الحجم والأهمية ويبلغ عدد الجهات المنظمة لها في العالم نحو 2863 جهة منظمة.

وأكد أن الدول المستضيفة للمعارض تقدم رسالة مهمة للمستثمرين بأنها تمتلك بنية تحتية متطورة تؤهلها لاستضافة مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى وبالتالي فهي بيئة آمنة ومستقرة اقتصاديا ومن هنا تتجسد أهمية هذه الصناعة فضلا عن تأثيرها القوى على باقى القطاعات مثل السياحة والخدمات وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات الحيوية.

من جانبه أعرب ناجي الحداد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للرابطة العالمية لصناعة المعارض /UFI/ عن سعادته بالتعاون مع مركز إكسبو الشارقة في رعاية هذا الحدث العالمي مؤكدا أنها كانت تجربة ثرية أسهمت في تعزيز النجاح الذي حققه الملتقى بالاستفادة من تاريخ المركز الحافل بالتميز والمكانة الرائدة التي يحتلها على خريطة صناعة المعارض العالمية انطلاقا من النجاحات التي حققها على صعيد تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والمنتديات المحلية والإقليمية والدولية.

وتضم "الرابطة العالمية لصناعة المعارض" /UFI/ في عضويتها أكثر من 800 منظمة وشركة ومركز لتنظيم المعارض والمؤتمرات تمثل 88 دولة في العالم.