البلاديوم يرتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر والذهب يستمر في الصعود



ارتفع البلاديوم إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر الخميس 3 مارس في انتعاشٍ نجم عن مخاوف بشأن المعروض من روسيا، في حين زاد سعر الذهب نتيجة توقع عدم رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة والطلب على الملاذ الآمن بسبب الأزمة الأوكرانية.



وارتفعت الأسعار الفورية للبلاديوم 3.7% إلى 2768 دولارًا للأونصة، مرتفعة للجلسة الرابعة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو 2021.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1929 دولارًا للأونصة، مع ارتفاع العقود الآجلة للذهب 0.5% إلى 1931 دولارًا للأونصة.



وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثمارًا آمنًا خلال حالة الغموض السياسي والاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.



وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.32 دولارًا للأونصة بينما ارتفع البلاتين 1.8% إلى 1089 دولار.