أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-3-2022.. عودت الارتفاع للمعدن الأصفر

عاودت أسعار الذهب في مصر اليوم بالتعاملات الصباحية، وبلغت قيمة الصعود الذهب 5 جنيهات للجرام، مع زيادة أسعار المعدن عالميًا لتسجل مستويات 1931 دولار، وسجل الذهب في مصر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 850 جنيها للجرام.

أسعار الذهب:

عيار 18: 728.5 جنيه.



عيار 21: 850 جنيها.



عيار 24: 971.5 جنيه.



الجنيه الذهب: 6800 جنيها.



وكانت الأسعار قفزت بالسوق المصرية لمستويات تاريخية هي الأعلى منذ 9 أشهر، حيث زاد سعر الغرام عيار 21 بنسبة 6% ليسجل 860 جنيهًا عند إعلان عن الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن تتراجع فى ختام تعاملات البورصة العالمية يوم الجمعة لينخفض سعر الذهب عيار 21 بمقدار 32 جنيهًا ليصل إلى 828 جنيهًا، ثم ارتفع مجددًا لمستويات 842 جنيهًا صباح أمس ثم واصل الذهب صعوده إلي مستوي 850 جنيها بختام تعاملات أمس، وبدأ الذهب تعاملات اليوم على تراجع محدود بنحو 3 جنيهات.

ارتفع البلاديوم إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر الخميس 3 مارس في انتعاشٍ نجم عن مخاوف بشأن المعروض من روسيا، في حين زاد سعر الذهب نتيجة توقع عدم رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة والطلب على الملاذ الآمن بسبب الأزمة الأوكرانية.



وارتفعت الأسعار الفورية للبلاديوم 3.7% إلى 2768 دولارًا للأونصة، مرتفعة للجلسة الرابعة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو 2021.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1929 دولارًا للأونصة، مع ارتفاع العقود الآجلة للذهب 0.5% إلى 1931 دولارًا للأونصة.



وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثمارًا آمنًا خلال حالة الغموض السياسي والاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.



وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.32 دولارًا للأونصة بينما ارتفع البلاتين 1.8% إلى 1089 دولار.