لحماية محطة الطاقة النووية.. سكان مدينة إنيرهودار يشكلون سلسلة بشرية

أظهرت لقطات فيديو نشرها مجلس مدينة إنيرهودار السكان وهم يقفون في الشارع ويغلقون مدخل المدينة، ووضعوا حواجز من السيارات والشاحنات وغيرها، لمنع القوات الروسية من دخول المدينة.

وسُمع صوت أحد السكان وهو يقول: "لا يمكننا السماح لهم بالدخول إلى أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. ولا يمكننا المخاطرة بذلك".

وبحسب منشور لدميترو أورلوف، عمدة المدينة على تلغرام يقف سكان المدينة إضافة إلى موظفي المحطة النووية كسلسلة بشرية على مدار الساعة منذ يوم الأربعاء.