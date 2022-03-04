أسعار اللحوم اليوم الجمعة 4-3-2022

استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 155-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 100- 160 جنيها.

استعدادات وزارة الزراعة لشهر رمضان

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك والعيدينالفطر والاضحى قامت اللجنة المختصة بتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقًا لاحتياجات السوق المحلي حيثوافقت اللجنة على استيراد أكثر من 331 ألف رأس ماشية منها 276 ألف رأس من عجول الأبقار الحية بغرض التربية ونحو 55 الف رأس للذبيح الفوري.

واضاف "الصياد" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات مبكرا في شهر نوفمبر الماضي وذلك تحسبا لظروف الشحن الدولى مشيرا إلى أنه قد وردفعليًا للبلاد حتى الان نحو 50 الف طن من اللحوم المبردة والمجمدة وعدد 111 الف رأس عجول للذبيح الفوري، وعدد 116 ألف رأسللتربية.

وأضاف الصياد ان الهدف من ذلك هو سد العجز المتوقع في الاستهلاك والطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان الكريم والعيدين.





حيث قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الرؤوس سالفة الذكر وكذا إصدار الموافقات الاستيراديةالخاصة باللحوم المبردة والمجمدة.





‏وقال نائب وزير الزراعة أن هذه الكميات التي تمت الموافقة على استيرادها بالإضافة إلى الناتج المحلي سوف تكفى احتياجات المواطنينحتى بعد عيد الأضحى المبارك كما تسهم في ضبط اسعار اللحوم الحمراء مشيرا إلى أن مصر حاليا تحقق الاكتفاء الذاتي من البيضوالدواجن والأسماك.

وفي سياق متصل وضمن خطة الحكومة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة خلال هذا الشهر الكريم أصدر السيدالقصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف عملياتالتفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أيمخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما وجه وزير الزراعة قطاع الانتاج والزراعات المحمية، والهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والاسماك،والألبان ومنتجاتها المختلفة، كذلك السلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة، كذلك ياميش رمضان، بكافة المنافذ التابعة للوزارةبالقاهرة والمحافظات، فضلًا عن السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنةبالأسواق.