وزير التموين: معارض "أهلا رمضان" تبدأ 24 مارس الجاري بتخفيضات 25 %



أكد الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية ‏‏أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى ‏معارض آهلا رمضان ‏اهتماما خاص وأشار إلى أن الرئيس قد ‏وجه بالتوسع في نشر ‏تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى ‏يستطيع المواطن الحصول ‏على سلعه بتخفيضات كبيرة.

وتابع ‏المصيلحى أن معارض رمضان ‏ستبدأ في الفترة من 24 مارس ‏الجاري إلى الأول من ابريل، مضيفا ‏أن المعرض الرئيس سيكون ‏بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحت ‏رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.‏

وأكد وزير التموين ‏والتجارة ‏الداخلية خلال لقائه برؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين أن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن ‏للمشاركة بالمعرض نحو 175 شركة( ‏متوقعا زيادتها ‏إلى 250 شركة ‏قبل بدء المعرض.

كما أشار وزير التموين والتجارة ‏‏الداخلية، إلى أن التخفيضات سوف تتفاوت مابين ال ‏‏20 إلى 25% ‏مشيرا إلى أن كل سلسلة تجارية سيقام ‏فيها ركن خاص تحت اسم ‏‏"أهلا رمضان" لتغطية ‏أكبر مساحة جغرافية حيث تصل عدد الفروع ‏إلى نحو ‏‏1300 فرع.‏

وأعلن المصيلحى عن اشتراك 1300 مجمع استهلاكي ‏و 500 منفذ من منافذ جمعيتي ‏وعدد من المنافذ ‏المتحركة فى معارض أهلا رمضان هذا ‏العام بنفس التخفيضات ‏السابقة، مؤكدا التنسيق التام ‏بين السادة المحافظين لأقامه شوادر بالمحافظات ‏أيضا ‏لتوفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في ‏جميع ‏المناطق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف وزير ‏التموين والتجارة ‏الداخلية، أن عدد القوافل المتنقلة ‏المشاركة فى معارض أهلا رمضان ‏ستصل إلى 100 ‏قافلة متنقلة (سيارات تتراوح حمولتها من 1 طن و‏‏1.5 طن و5 ‏أطنان) تكون محملة بكافة السلع التي ‏يحتاج إليها المواطنين ‏وتستطيع الوصول إلى كافة ‏النجوع والكفور والمناطق النائية.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة احمد كمال ‏ أن منافذ جمعيتي التي ستشارك ‏بمعارض أهلا رمضان والقوافل ‏المتنقلة سيكون بها ‏نفس السلع التي ستعرض بالسلاسل التجارية ‏‏والمجمعات الاستهلاكية والشوادر وبنفس التخفيضات ‏ايضآ مشيرا ‏إلى أن توجيهات وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، هي ‏تمركز السيارات المتنقلة بالأماكن التي لا يوجد ‏بها ‏مجمعات وتبتعد عن السلاسل التجارية أضافه إلى ‏اختيار منافذ ‏جمعيتي التي تنتشر بالنجوع والقرى ‏وتوفير السلع لها.‏