وزير التموين: معارض "أهلا رمضان" تبدأ 24 مارس الجاري بتخفيضات 25 %
أكد الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى معارض آهلا رمضان اهتماما خاص وأشار إلى أن الرئيس قد وجه بالتوسع في نشر تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى يستطيع المواطن الحصول على سلعه بتخفيضات كبيرة.
وتابع المصيلحى أن معارض رمضان ستبدأ في الفترة من 24 مارس الجاري إلى الأول من ابريل، مضيفا أن المعرض الرئيس سيكون بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقائه برؤساء الشركات وأصحاب السلاسل التجارية وعدد من الموردين والمنتجين أن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن للمشاركة بالمعرض نحو 175 شركة( متوقعا زيادتها إلى 250 شركة قبل بدء المعرض.
كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن التخفيضات سوف تتفاوت مابين ال 20 إلى 25% مشيرا إلى أن كل سلسلة تجارية سيقام فيها ركن خاص تحت اسم "أهلا رمضان" لتغطية أكبر مساحة جغرافية حيث تصل عدد الفروع إلى نحو 1300 فرع.
وأعلن المصيلحى عن اشتراك 1300 مجمع استهلاكي و 500 منفذ من منافذ جمعيتي وعدد من المنافذ المتحركة فى معارض أهلا رمضان هذا العام بنفس التخفيضات السابقة، مؤكدا التنسيق التام بين السادة المحافظين لأقامه شوادر بالمحافظات أيضا لتوفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في جميع المناطق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد القوافل المتنقلة المشاركة فى معارض أهلا رمضان ستصل إلى 100 قافلة متنقلة (سيارات تتراوح حمولتها من 1 طن و1.5 طن و5 أطنان) تكون محملة بكافة السلع التي يحتاج إليها المواطنين وتستطيع الوصول إلى كافة النجوع والكفور والمناطق النائية.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة احمد كمال أن منافذ جمعيتي التي ستشارك بمعارض أهلا رمضان والقوافل المتنقلة سيكون بها نفس السلع التي ستعرض بالسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية والشوادر وبنفس التخفيضات ايضآ مشيرا إلى أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، هي تمركز السيارات المتنقلة بالأماكن التي لا يوجد بها مجمعات وتبتعد عن السلاسل التجارية أضافه إلى اختيار منافذ جمعيتي التي تنتشر بالنجوع والقرى وتوفير السلع لها.