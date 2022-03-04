ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضح المركز - في بيان له اليوم - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2608 أطنان من القمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وبني سويف، قطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية قادما من الأسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4959 شاحنة.

فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 97 ألفا و594 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 126 ألفا و401 طن.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19 ألفا و588 طنا تضمنت "10417 طن فوسفات و5000 طن يوريا و666 طن ملح و3505 أطنان رمل"، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47517 طنا شملت "3555 طن فول و20022 طن قمح و645 طن عدس و3045 طن حديد و3750 طن خردة و16500 طن ذرة".