الروبل الروسي يهبط لمستويات قياسية جديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 


هبط الروبل الروسي إلى مستويات منخفضة قياسية جديدة مقابل الدولار، بعد أن خفضت وكالتا فيتش وموديز تصنيف ديون روسيا السيادية إلى وضع "غير مرغوب فيه"
   
تعرضت الأسواق المالية الروسية للاضطراب بسبب العقوبات المفروضة جراء حربها على أوكرانيا، وهو أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، ولا يزال سوق الأسهم مغلقًا مع تلاشي حجم التداول على ديونها السيادية.
   
واختتم الروبل التعاملات عند 106 للدولار في ختام تعاملات أمس، بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي خلال اليوم عند 118.35، بانخفاض يزيد عن 10% خلال اليوم.
   
وتراجع الروبل أيضًا مقابل العملة الأوروبية، وأغلق منخفضًا 1.9% عند 117.60 مقابل اليورو الذي تجاوز 125 روبل للمرة الأولى على الإطلاق.

Advertisements

الأكثر قراءة

شاهد.. بشرى سارة عن كورونا في مصر

بيان عاجل من الحكومة بشأن "تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة"

الأهلي يحسم ملف تجديد عقد موسيماني

مديريات الأمن تواصل الاحتفال السنوي باليوم العالمي للحماية المدنية

وصول المهندس إبراهيم محلب لانتخابات المهندسين بالحديقة الصينية | صور

تحركات ومفاوضات.. هل يتم وقف إطلاق النار بأوكرانيا قريبا؟

7 مواجهات مرتقبة في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

تونس تمنح شركة إماراتية عقدا لبناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بالقيروان بقيمة 100 مليون دولار