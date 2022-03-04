بعد واقعة "انتحار نهلة".. سهير جودة: يجب التعامل مع الاكتئاب بشكل عاجل

علقت الإعلامية سهير جودة، على انتشار وقائع الانتحار، والتي كان آخرها منذ ساعات، حول واقعة انتحار "نهلة" فتاة شابة تدعى "نهلة" عقب مرور وقت قليل على كتابة وصيتها الأخيرة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مودعة جميع محبيها برسالتين قبل رحيلها عن الحياة.



وقالت الإعلامية سهير جودة، خلال برنامجها "الستات" المذاع على قناة "النهار"، إن الفترة الأخيرة شهدت أكثر من حالة انتحار، وبعضها يرجع للاكتئاب والمشاكل النفسية والابتزاز، كما حدث حالة "بسنت".

وشددت على ضرورة التعامل مع الاكتئاب بشكل عاجل وجدي، قائلة:"يجب التعامل مع حالات الاكتئاب بشكل جدي، وهذا الأمر يتطلب أن يراعي الجميع بعضهم البعض بعض، وأن يكون هناك دور إيجابي للسوشيال ميديا".