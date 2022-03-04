إزالة 24 بناء مخالفا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

كما شدد علي المتابعة الميدانية على مدار اليوم ورصد حالات البناء المخالف وتحقيق الانضباط، كما قامت محافظة الجيزة بإزالة 24 حالة تعدٍ وبناء مخالفا على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء.

وقامت المحافظة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة 8 حالات تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بطريق عاليه بزواية أبو مسلم بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء سقف مخالف دون ترخيص الدور الأول بعد الأرضي على مساحة نحو 60م بناحية صيدح خلف المدرسة.

وفي مركز العياط تم إزالة 3 حالات بناء مخالف شملت إزالة جمالون على مساحة 30م2 وإزالة حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 100م٢ بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ عبارة عن مغسلة على أرض أملاك دولة وجميعهم بالوحدة المحلية ببرنشت.

في مركز ومدينة أطفيح اليوم جرت إزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية كفر قنديل على مساحة 1125م2 فى المهد.

وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة وفك شدة خشبية بعقار مخالف بقرية طرخان بمساحة 150م إلى جانب إزالة بناء مخالف بالبلوك الأبيض بمنطقة عرب القميعي بالودي وإزالة ٣ حالات تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة بعرب الترابين بمساحة 900م٢.

وجار متابعة ورصد حالات التعديات وستنفذ الإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

كما شدد علي المتابعة الميدانية على مدار اليوم ورصد حالات البناء المخالف وتحقيق الانضباط، كما قامت محافظة الجيزة بإزالة 24 حالة تعدٍ وبناء مخالفا على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء.

حيث قامت المحافظة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة 8 حالات تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بطريق عاليه بزواية أبو مسلم بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء سقف مخالف دون ترخيص الدور الأول بعد الأرضي على مساحة نحو 60م بناحية صيدح خلف المدرسة.

وفي مركز العياط تم إزالة 3 حالات بناء مخالف شملت إزالة جمالون على مساحة 30م2 وإزالة حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 100م٢ بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ عبارة عن مغسلة على أرض أملاك دولة وجميعهم بالوحدة المحلية ببرنشت.

في مركز ومدينة أطفيح اليوم جرت إزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية كفر قنديل على مساحة 1125م2 فى المهد.

وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة وفك شدة خشبية بعقار مخالف بقرية طرخان بمساحة 150م إلى جانب إزالة بناء مخالف بالبلوك الأبيض بمنطقة عرب القميعي بالودي وإزالة ٣ حالات تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة بعرب الترابين بمساحة 900م٢.

وجار متابعة ورصد حالات التعديات وستنفذ الإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.