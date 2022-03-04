موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الأهلي والمريخ السوداني، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة مهمة، أمام نظيره المريخ السوداني، غدا السبت، ضمن المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي والمريخ السوداني

وتأجلت مباراة الأهلي والمريخ السوداني بسبب مشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية، والتي انتهت ببتويجه بالمركز الثالث، بعدما تغلب على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ولعب الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني، مباراتين، تعادل خلالها أمام الهلال في الجولة الثانية، ثم خسر أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في آخر المواجهات التي استضافها ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتنطلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني يوم غد السبت، في تمامالساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بوقيت مصر، والتي يستضيفها ملعب "الأهلي وي السلام".

أهداف موسيماني في مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ويأمل المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في تحقيق الفوز على المريخ والوصول إلى النقطة الرابعة، من اجل ضمان حظوظه في التأهل وتحقيق النجمة 11 في تاريخه والثالثة على التوالي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مالكة حقوق البث الحصري، عن نقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة المؤجلة بدور المجموعات، عبر فضائيتها.

مجموعة الأهلي والمريخ السوداني

وأسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي والمريخ السوداني في المجموعة الأولى، رفقة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي.