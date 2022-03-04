موانئ البحر الأحمر تتداول 399 شاحنة و1188 طن بضائع



شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 1188 طن بضائع عامة ومتنوعة و399 شاحنة و21 سيارة ملاكي.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة- أن حركة الصادرات شملت تداول 380 طن بضائع عامة ومتنوعة و225 شاحنة و10 سيارات ملاكي كما شملت حركة الواردات تداول 808 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و174 شاحنة و11 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أنه متواجد على الرصيف 10 سفن حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 99 شاحنة و9 سيارات ملاكي فيما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 113 شاحنة و7 سيارات ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان "رحلات مكوكية" حيث تم استقبال 75 شاحنة بحمولة 757 طن بضائع عامة و49 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا وسيارة ملاكي وتصدير 32 شاحنة بحمولة 380 طن بضائع عامة و3 سيارات ملاكي.