برنت يتجاوز 111 دولارا للبرميل مع استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية



تجاوز النفط 111 دولارا للبرميل الجمعة 4 مارس في جلسة شهدت تقلبات إذ تغلبت المخاوف من اضطراب صادرات النفط الروسية بسبب عقوبات غربية على توقعات بزيادة إمدادات النفط الإيرانية في حال إبرام اتفاق نووي مع طهران.

واضطربت الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني مع ورود أنباء عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية في أوكرانيا قبل أن تعلن السلطات أن الحريق شب في مبنى يستخدم كمركز للتدريب وتم إخماده.

وارتفع خام برنت إلى 114.23 دولار للبرميل، وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش صعد 63 سنتًا أو 0.6% إلى 111.09 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتًا أو 0.6% إلى 108.31 دولار للبرميل بعدما لامس 112.84 دولار للبرميل.

هذا وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في 10 أعوام هذا الأسبوع وتتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020 مع ارتفاع الخام الأميركي بأكثر من 18% وزيادة خام برنت 13%.

ومن المنتظر ضخ المزيد من إمدادات النفط في السوق جراء سحب منسق من مخزونات النفط في الدول المتقدمة يبلغ 60 مليون برميل. وقالت اليابان اليوم الجمعة إنها تعتزم سحب 7.5 مليون برميل نفط، وهي كمية تشكل حصة صغيرة من الطلب لديها.