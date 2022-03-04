عاجل.. إقالة سعد فاروق من تدريب منتخب السويس بعد الخسارة أمام بتروجيت

قرار مجلس إدارة نادى منتخب السويس إقالة سعد فاروق المدير الفنى للفريق بعد الخسارة أمام فريق بتروجيت بالسويس بهدفين دون رد في المباراة التى اقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين بمجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني.



وجاء ذلك القرار عقب الهزائم المتتالية للفريق في اخر ثلاث مباريات ويجتمع الان مجلس الإدارة برئاسة أسامة الموشي رئيس النادي لاختيار المدير الفنى الجديد الذى سيتولي قيادة تدريب الفريق في المبارايات المتبقية للدورى.

وجدير بالذكر أن سعد فاروق تولى قيادة منتخب السويس اول الموسم وخاض مع الفريق 21 مباراة فاز 6 مباريات وتعادل 10 وهزم 4، يحتل المركز التاسع برصيد 28 نقطة.