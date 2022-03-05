أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 5-3-2022

استقرت أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلي اليوم السبت، وسط توقعات بانخفاض أسعارها مع تقديم الحكومة العديد من المحفزات لصناعة الدواجن.

وسجل سعر طبق البيض بجميع انواعه فى السوق المحلي تسليم المزرعة ما يتراوح بين 46 و49 جنيهًا ؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و55 جنيهًا مقابل 55 و60 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الدواجن البيضاء بالأسواق في المتوسط ما بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بين 41 و42 جنيهًا للكيلو،

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن آليات السوق تكون وفقا للعرض والطلب، مؤكدًا أن سعر كرتونة البيض في السابق كانت "24 و26 جنيها"، والآن وصل سعرها إلى 45 و46 جنيها"، بل وصلت إلى 50 في بعض المناطق بالمناطق بالمحافظات.

وأضاف "السيد"، أنه لا بد أن يكون هناك ضرورة لوجود تسعير استرشادي للدواجن من قبل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الأسعار الآن تخضع لآليات العرض والطلب، مشددًا على أن مصر تستورد 80% من مستلزمات الإنتاج؛ ما يتسبب في ارتفاع أسعار العلف.