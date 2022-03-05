أسعار الخضراوات اليوم السبت 5-3-2022 في سوق العبور

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور، ليسجل كيلو الطماطم نحو 7 جنيهات وجاءت الأسعار كالتالي:

خيار   12 جنيهًا
جزر 7.5 جنيهًا
بصل ابيض  5 جنيهًا
بصل احمر 5 جنيهًا
بذنجان ابيض  12 جنيهًا
بذنجان عروس 12 جنيهًا
بذنجان رومي  12 جنيهًا
بطاطس 8 جنيهًا
فلفل الوان 27 جنيهًا
ليمون بلدي 15 جنيهًا
كوسة 15 جنيهًا
بنجر 12 جنيهًا
لفت 4 جنيهًا

ثوم شبك 10 جنيهًا
كرنب بلدى 15 جنيهًا
ملوخيه 14 جنيهًا
قلقاس10 جنيهًا

قرنبيط 15 جنيهًا
بسله  12 جنيهًا
بطاطا سكري 5 جنيهًا
كابوتشا 5 جنيهًا
مشروم 22 جنيهًا
حزمه سبانخ 4 جنيهًا

 

Advertisements

الأكثر قراءة

"أول منخفض خماسيني".. 6 رسائل عاجلة من الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

موقف برشلونة من ضم أداما تراوري بصفة نهائية من وولفرهامبتون

برشلونة يفاجئ داني ألفيس بهذا القرار

عاجل.. زيدان يفرض شروطه على باريس سان جيرمان

الكشف عرض برشلونة للتعاقد مع الصفقة الذهبية

عاجل.. بشرى سارة عن الطلاب المصريين في أوكرانيا

"التعليم" تقيم المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي الرابع لأبناء النوبة