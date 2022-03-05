سعر الريال السعودى اليوم السبت 5-3-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 2-3-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.18  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

 

 

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