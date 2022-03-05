"بدلة رقص" نسرين طافش تضعها على صدارة جوجل

تصدرت الفنانة نسرين طافش تريند محرك البحث الهير جوجل، اليوم السبت، الموافق الـ5 من مارس 2022، بعدما ظهرت تفاصيل حول مسلسلها الجديد "جوقة عزيزة".

نسرين طافش

واعتلت نسرين طافش صدارة البحث بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها نشورة على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" ظهرت فيها مرتدية بدلة رقص.

نسرين طافش والطفل محمد أسامة

وكشفت نسرين طافش عن مشاركة محمد أسامة صاحبة أغنية "الغزالة رايقة"، في مسلسها الجديد الذي يحمل عنوان "جوقة عزيزة"، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022.

تفاصيل مسلسل نسرين طافش

وأوضحت النجمة نسرين طافش أن الطفل حمد أسامة سيظهر في مسلسلها كضيف شرف، حيث إنه حقق العديد من النجاحات في الآونة الأخيرة، بسبب شهرة فيديوهاته وأغنيته "الغزالة رايقة".

بلة رقص نسرين طافش

ونشرت نسرين طافش مجموعة من الصور التي التقطت خلال كواليس تصوير مسلسلها "جوقة عزيزة"، ظهرت فيها مرتدية بدلة رقص زرقاء اللون.

نسرين طافش ودور الراقصة

وظهر الطفل أسامة جوار نسرين طافش وهي ترتدي بدلة رقص، ما يدل أنه سيغني لها بإحدى الملاهي الليلية، موضحة سعادتها بمشاركتها الموهوب في عملها الجديد.

سعادة نسرين طافش

وأعربت نسرين طافش عن سعادتها بمشاركة الطفل محمد أسامة الذي اشتهر بأغنية "الغزالة رايقة"، مشيرة إلى أنه يؤدي دور المطرب حمادة الذي اشتهر بآواخر العشرينيات.

نسرين طافش

وأضافت نسرين طافش خلال منشورها على نستجرام: "يا ترى شو رح يغني لملكة المسرح عزيزة خوخة؟، مسلسل جوقة عزيزة دراما شعبية مشوقة ومختلفة، نلقاكم في شهر رمضان".

مسلسل نسرين طافش الجديد

وتشارك نسرين طافش كبطلة في مسلسل "جوقة عزيزة" والذي يدخل المنافسة بماراثون رمضان 2022، رفقة مجموعة من ألمع النجوم، على رأسهم سلوم حداد وهبة نور وعدنان أبوالشامات وأيمن رضا ووسام حنا.