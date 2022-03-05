موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري الأبطال اليوم والقنوات الناقلة

يلعب الأهلي والمريخ السوداني اليوم السبت، الموافق الخامس من مارس 2022، مباراة مهمة ضمن المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2022.

مباراة الأهلي والمريخ السوداني “مؤجلة”

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كوف” تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بسبب مشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية، والتي انتهت ببتويجه بالمركز الثالث، بعدما تغلب على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ولعب الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني، مباراتين، تعادل خلالها أمام الهلال في الجولة الثانية، ثم خسر أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في آخر المواجهات التي استضافها ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتنطلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بوقيت مصر، والتي يستضيفها ملعب "الأهلي وي السلام".

أهداف مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ويدخل المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، اللقاء آملا في تحقيق الفوز على المريخ والوصول إلى النقطة الرابعة، من اجل ضمان حظوظه في التأهل وتحقيق النجمة 11 في تاريخه والثالثة على التوالي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مالكة حقوق البث الحصري، عن نقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم السبت، في الجولة المؤجلة بدور المجموعات، عبر فضائيتها.

مجموعة الأهلي والمريخ السوداني

وأسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي والمريخ السوداني في المجموعة الأولى، رفقة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي.