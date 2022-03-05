الصين تخفض مستهدفاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان إن الحكومة حددت هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2022 عند نحو 5.5% وهو أقل من العام السابق.

وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 8.1% العام الماضي متجاوزا المعدل الذي استهدفته الحكومة والذي يزيد عن 6%.

وقال لي في تقرير العمل السنوي للحكومة إن الصين حددت المعدل الذي تستهدفه للعجز في ميزانيتها لعام 2022 عند نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقارنة مع المعدل المستهدف العام الماضي والذي كان يبلغ نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.


 

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